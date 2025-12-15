ФСБ задержала в Ялте чиновника, подозреваемого в мошенничестве

Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержало главу отдела закупок администрации города Ялты по делу о мошенничестве с муниципальным земельным участком. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, чиновник потребовал более 300 тыс. рублей за оформление права собственности на земельный участок, который находился в муниципальной собственности, на одного из жителей Ялты.
На опубликованных спецслужбой кадрах демонстрируется конверт с деньгами, находившийся в автомобиле подозреваемого.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество с использованием служебного положения) в отношении чиновника.
10 декабря стало известно о задержании первого заместителя главы администрации городского округа Снежное в Донецкой народной республике при получении крупной взятки.
В конце ноября глава Сакского района республики Крым Вячеслав Хаджиев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей.
Ранее татарстанского чиновника задержали после нападения стаи из 11 собак на девочку.