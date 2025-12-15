На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ задержала в Ялте чиновника, подозреваемого в мошенничестве

ФСБ: глава отдела закупок администрации Ялты задержан за взятку в 300 тыс. руб.
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержало главу отдела закупок администрации города Ялты по делу о мошенничестве с муниципальным земельным участком. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, чиновник потребовал более 300 тыс. рублей за оформление права собственности на земельный участок, который находился в муниципальной собственности, на одного из жителей Ялты.

На опубликованных спецслужбой кадрах демонстрируется конверт с деньгами, находившийся в автомобиле подозреваемого.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество с использованием служебного положения) в отношении чиновника.

10 декабря стало известно о задержании первого заместителя главы администрации городского округа Снежное в Донецкой народной республике при получении крупной взятки.

В конце ноября глава Сакского района республики Крым Вячеслав Хаджиев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Ранее татарстанского чиновника задержали после нападения стаи из 11 собак на девочку.

