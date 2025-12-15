Собянин сообщил о новом дроне, сбитом на подлете к Москве

Собянин сообщил о 21 беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Еще один украинский беспилотник сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в соцсети Max.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин.

Он добавил, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Чуть более часа назад Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Таким образом, общее число беспилотников, которые 15 декабря пытались атаковать российскую столицу, достигло 21.

Как сообщили в министерстве обороны России, в ночь на 15 декабря силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 130 украинских беспилотников.

В период с 7:00 до 8:00 мск, 15 декабря, военные уничтожили над Россией 16 беспилотников ВСУ.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.