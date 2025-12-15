На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Заявлять можно что угодно»: в Госдуме оценили слова Зеленского об отказе от НАТО

Депутат Чепа: слова Зеленского об отказе от НАТО могут быть уловкой Европы
Kevin Mohatt/Reuters

России следует внимательно отнестись к заявлению украинского лидера Владимира Зеленского об отказе Киева вступать в НАТО, поскольку от европейцев стоит ожидать «уловок» в ходе переговорного процесса по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Как считает парламентарий, России следует дождаться текста официального заявления Киева по вопросу о возможном отказе Украины вступать в НАТО. Москве после этого необходимо «очень внимательно оценивать» текст такого заявления, подчеркнул Чепа.

«Лично я опасаюсь уловок со стороны европейцев. Англичане изощренные в таком виде переговорщики, которые могут подложить любые мины, которые потом могут каким-то образом сработать. Нужно увидеть текст вот этого заявления. И после этого все это очень внимательно оценивать <…> Вот как заявлять можно что угодно: «Мы не хотим, мы за мир, мы за все хорошее». Получается, что это Россия плохая», — подчеркнул он.

Депутат напомнил, что Украина продолжает вооружаться, а также «подтаскивать оружие к границам России». Киев, отметил Чепа, при этом указывает на якобы «угрозу» со стороны России.

15 декабря агентство Reuters писало, что Зеленский перед переговорами в Берлине предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

Переговоры президента Украины со специальным представителем лидера США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Берлине уже завершились и продолжатся в понедельник, 15 декабря.

Ранее Уиткофф оценил переговоры с Зеленским.

Переговоры о мире на Украине
