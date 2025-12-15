В России утвержден бюджетный прогноз на ближайшие 16 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил бюджетный прогноз на период до 2042 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Бюджетный прогноз содержит характеристики показателей бюджета и отражает динамику его основных параметров до 2042 года включительно. В документе учтены задачи по достижению национальных целей развития страны, утвержденных президентом Владимиром Путиным, необходимость выполнения социальных обязательств перед россиянами и реализация нацпроектов и госпрограмм.

Документ был подготовлен на основе двух прогнозов Министерства экономического развития — базового и консервативного. Базовый предполагает рост доходов бюджета начиная с 2026 года в среднем на 2,1% в год. Ожидается, что расходы к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в два раза по сравнению с 2019 годом.

