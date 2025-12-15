В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после удара дрона

В Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайного происшествия на территориях, где зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) после ночной атаки. Об этом сообщил мэр Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Так, режим действует в Железнодорожном районе города.

«Принято решение: ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба», — написал Скрябин.

Также глава Ростова-на-Дону рассказал, что взрывотехники обезвредили боеприпасы. Администрация района открыла оперативный штаб по приему заявлений на выплаты от жителей поврежденных домов.

В ночь на 15 декабря Telegram-канал SHOT писал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, после падения обломков в одном из районов города произошел пожар. Взрывы начали раздаваться на западе города около 2:20 ночи и продолжались с разной периодичностью. Очевидцы ранее сообщали о характерных звуках пролета дронов. Обломки одного из уничтоженных БПЛА упали в частном секторе, что привело к возгоранию. На место происшествия выезжали пожарные и спасатели.

Ранее более 50 БПЛА атаковали один регион России.