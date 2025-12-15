На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после удара дрона

В Железнодорожном районе Ростова ввели режим ЧС из-за беспилотника
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайного происшествия на территориях, где зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) после ночной атаки. Об этом сообщил мэр Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Так, режим действует в Железнодорожном районе города.

«Принято решение: ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба», — написал Скрябин.

Также глава Ростова-на-Дону рассказал, что взрывотехники обезвредили боеприпасы. Администрация района открыла оперативный штаб по приему заявлений на выплаты от жителей поврежденных домов.

В ночь на 15 декабря Telegram-канал SHOT писал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, после падения обломков в одном из районов города произошел пожар. Взрывы начали раздаваться на западе города около 2:20 ночи и продолжались с разной периодичностью. Очевидцы ранее сообщали о характерных звуках пролета дронов. Обломки одного из уничтоженных БПЛА упали в частном секторе, что привело к возгоранию. На место происшествия выезжали пожарные и спасатели.

Ранее более 50 БПЛА атаковали один регион России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами