Каждый пятый американец готов отказаться от iPhone 13 из-за предрассудков

Каждый пятый житель США готов отказаться от покупки следующего поколения iPhone из-за боязни числа «13» в названии. Об этом свидетельствует опрос, проведенный новостным сайтом Cult of Mac.

«74% опрошенных считают, что следующий iPhone не должен называться iPhone 13», — показало исследование.

Порядка 38% респондентов высказались за то, чтобы новый смартфон от Apple назывался просто iPhone, а еще 16% опрошенных считают, что в названии лучше отразить год выпуска – iPhone 21. За iPhone 13 проголосовали 26% участников.

По данным сайта, в целом порядка 9-10% жителей США испытывают беспокойство из-за числа «13», что может вызвать проблемы с продажами смартфонов.

Ранее в этом году Apple представила новую операционную систему для смартфонов iPhone и планшетов iPad, которая позволяет настраивать конфигурацию авиарежима, определять текст на фотографиях камеры, а также видеть расписание общественного транспорта в рамках дополненной реальности на картах некоторых городов. Новшества появились и в наушниках Apple (AirPods). В них была добавлена функция «Фокусирование», которая сможет выделять нужный голос, а также найти наушники через «Локатор».