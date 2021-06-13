Эксперт рассказал, что раздражает собеседников в электронной переписке

Исследователь этикета Татьяна Митрофанова провела исследование и рассказала, что раздражает собеседников в электронной переписке, передают «Известия».

Одной из самых раздражающих привычек в интернет-общении опрошенные назвали отправление анимированных открыток и gif-картинок, которые чаще всего присылают на какой-нибудь большой или праздник — Новый год, День защитника Отечества, День Победы или День рождения. Исследователь отмечает, что чаще всего такие сообщения-поздравления присылают старшие родственники.

«Я предлагаю лояльно относиться к старшему поколению, потому как они пропустили эру ICQ и «ВКонтакте». У нас тоже был период, когда мы начинали пользоваться мессенджерами и отправляли друг другу странные вложения. Постепенно это отжило, и мы двинулись дальше», — считает Митрофанова.

С анимацией и gif-картинками на одном уровне раздражения находятся смайлики и эмодзи.

«Поскольку эмоциональный фон у всех разный, люди выражают свои чувства как могут: если розочка, то 15 штук, если смайлик, то 10. Кто-то, наоборот, отделывается одной закрытой скобкой. Ко всем этим вариантам стоит быть благосклонным», — подмечает Митрофанова.

Другой важной проблемой в общении исследователь называет перегруженность и временами огромное количество чатов — рабочие, родительские, домовые или так называемые «флудилки», где происходит общение на самые разные темы. Выходом из подобной ситуации Митрофанова называет четкое структурирование и разделение чатов на важные и все остальные.

Ранее эксперт рассказал, что 53% россиян хотят заменить парламентариев нейросетью.