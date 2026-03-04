Размер шрифта
СМИ сообщили о тайных планах Соединенных Штатов в отношении Делси Родригес

Reuters: Вашингтон втайне готовит уголовное обвинение против Делси Родригес
Venezuela'S Presidency/Global Look Press

Американская администрация тайно готовит проект уголовного обвинения в отношении временного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, федеральные прокуроры США подготовили обвинения в коррупции и отмывании денег государственной нефтяной компании PDVSA и сообщили Родригес, что ей грозит судебное преследование, если она не продолжит выполнять требования американского президента Трампа. Кроме того, Родригес предъявили список как минимум из семи бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников, которых необходимо арестовать для экстрадиции в Соединенные Штаты.

В свою очередь, заместитель министра юстиции США Тодд Бланш назвал эти сведения совершенно ложной информацией и подчеркнул, что не понимает, как Reuters вообще опубликовало подобную новость.

Белый дом и Госдепартамент не стали отвечать на запросы агентства.

12 февраля Родригес сообщила в интервью телеканалу NBC, что получила приглашение посетить США.

Ранее сообщалось о переговорах Родригес с США перед захватом Мадуро.

 
