Политика

Иранский историк предрек раскол цивилизации

Историк Фардин: будущее Ирана после операции Трампа – марионеточный режим США
Stringer/Reuters

Иран может ждать раскол на несколько частей, если США попытаются установить в стране свой марионеточный режим. Об этом «Ленте.ру» сообщил иранский историк Фардин.

По его мнению, военная операция США против Исламской Республики не приведет к демократическим переменам в стране, а посеет хаос.

«Бомбардировки и постоянная угроза насилия парализуют средний класс — людей, которые могли бы стать двигателем политических изменений», — подчеркнул Фардин.

Эксперт отметил, что сложившимся хаосом могут воспользоваться сепаратистские движения, и тогда единого Ирана существовать не будет.

«Если Иран расколется на несколько частей, это станет концом иранской цивилизации как целостного проекта», — заключил историк.

До этого стало известно о поддержке со стороны США курдских вооруженных сил в Иране. По информации американских СМИ, администрация президента США Дональда Трампа поставляет вооружения курдам для подготовки к народному восстанию в Исламской Республике.

Ранее взрывы прогремели в иранском городе Кум, где назначат верховного лидера Исламской Республики.

 
