Ученые предложили по количеству натрия, калия, фосфора и серы определять начальный рак груди

РАН: начальный рак груди можно выявить по количеству натрия, калия, фосфора и серы
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники лаборатории методов исследования и анализа веществ и материалов Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) установили, что по сравнению со здоровой тканью молочной железы в опухолевых тканях увеличивается содержание Na (натрий), K (калий), P (фосфор), S (сера). Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Обнаруженный эффект многократного увеличения содержания некоторых химических элементов в злокачественных опухолях молочной железы может быть использован для разработки новых методов ранней диагностики раковых опухолей. Перспективными биомаркерами, позволяющими отследить происходящие изменения в ткани молочной железы, могут быть калий, фосфор, сера и, возможно, некоторые другие элементы.

«Рак молочной железы женщин является серьезнейшей медицинской и социальной проблемой. Изучение тенденций изменения содержания важных для жизнедеятельности элементов при возникновении злокачественной опухоли необходимо для выявления признаков патологии ткани», — отметил старший научный сотрудник лаборатории методов исследования и анализа веществ и материалов ГЕОХИ РАН Денис Догадкин.

Одно из возможных объяснений таких сильных изменений может быть связано с нарушением механизма внутриклеточного транспорта и метаболизма элементов, который возникает при малигнизации железистых клеток. Такие нарушения могут привести к изменению проницаемости клеточных мембран и чрезмерному накоплению ряда элементов в клетках.

