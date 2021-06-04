СМИ: Apple планирует выпустить обновленные планшеты iPad

Корпорация Apple занимается разработкой новых моделей планшетов — iPad Pro с беспроводной зарядкой и новым iPad Mini. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, компания планирует выпустить новый iPad Pro в 2022 году, а iPad Mini — в конце этого года. Основное изменение дизайна iPad Pro — появление стеклянной задней панели вместо нынешнего алюминиевого корпуса, а также беспроводная зарядка. Обновленный iPad Mini, в свою очередь, будет иметь более узкие границы экрана.

Отмечается, что iPad за последний год приносит Apple существенную прибыль, так как люди искали новые способы работать, учиться и развлекаться дома во время пандемии Covid-19. Продажи планшета подскочили на 43% за последние шесть месяцев 2020 года. Прирост продолжился в первые три месяца 2021 года, когда планшеты принесли 7,8 миллиарда долларов — на 79% больше, чем за тот же квартал годом ранее.

Ранее сообщалось, что обновление iOS 14.6 привело к слишком быстрой разрядке аккумуляторов у ряда моделей iPhone. О проблемах с батареей сообщили сразу несколько пользователей официального форума техподдержки Apple.