У Google и YouTube произошел сбой

В работе сервисов Google и YouTube произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Неполадки у Google начались после 09.00 мск. Пользователи сообщали о проблемах с сайтом и входом в сервисы. Сбои у YouTube были замечены после 10.00 мск — 51% пользователей сервиса не могли загрузить видео, 37% — обновить сайт, 11% — войти в приложение.

Ранее крупный сбой в работе Skype был зафиксирован в нескольких странах. Проблемы с сервисом наблюдались в России, Белоруссии, Украине, Польше, Словакии, Молдавии, Хорватии, Чехии, Италии, Германии и в других европейских странах. Более половины (55%) пользователей, сообщающих о сбое, отмечали проблемы с отправкой сообщений.