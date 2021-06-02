В России хотят обязать игровые платформы хранить сообщения пользователей

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предлагает обязать игровые платформы хранить сообщения пользователей, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой исследование центра.

По мнению экспертов ГРЧЦ, на игровую индустрию следует распространить требования «закона Яровой», который обязывает операторов связи и организаторов распространения информации хранить в России информацию о пользователях и содержимое их сообщений, в том числе видео- и аудиозаписи.

Как отмечают авторы исследования, игры фактически становятся социальными сетями. Это грозит возможным негативным влиянием на развитие личности игроков и использованием игрового пространства для распространения терроризма и экстремизма.

Кроме того, для предотвращения угроз «экономического характера» ГРЧЦ предлагает определить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов.

В Роскомнадзоре заявили изданию, что считают затронутые в отчете проблемы актуальными, однако идеи центра требуют «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».