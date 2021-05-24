Рогозин заявил, что его не впечатлила речь Маска перед российскими студентами

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным. Об это он сказал во время конференции Startup Village, сообщает РИА «Новости».

«Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека», — заявил Рогозин

При этом он добавил, что с уважением относится к деятельности Маска, особенно к его компании SpaceX.

Также глава Роскосмоса высказал пожелание о том, чтобы на такие форумы приглашались в том числе российские представители, «потому что удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла». Рогозин подчеркнул, что в России есть талантливые инженеры, конструкторы и молодые разработчики, которых должна знать страна.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск принял участие в российском марафоне «Новое знание», в ходе которого анонсировал появление компании Tesla в России.