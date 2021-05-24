Рогозин заявил, что его не впечатлила речь Маска перед российскими студентами

close
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным. Об это он сказал во время конференции Startup Village, сообщает РИА «Новости».

«Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека», — заявил Рогозин

При этом он добавил, что с уважением относится к деятельности Маска, особенно к его компании SpaceX.

Также глава Роскосмоса высказал пожелание о том, чтобы на такие форумы приглашались в том числе российские представители, «потому что удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла». Рогозин подчеркнул, что в России есть талантливые инженеры, конструкторы и молодые разработчики, которых должна знать страна.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск принял участие в российском марафоне «Новое знание», в ходе которого анонсировал появление компании Tesla в России.