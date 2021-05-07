Twitter заблокировал аккаунт с заявлениями Трампа

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AP

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт, который дублировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа, опубликованные на его сайте. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным канала, аккаунт @DJTDesk появился в Twitter утром в четверг, 6 марта. В описании страницы было указано, что она копирует заявления Трампа с его сайта. Учетная запись была заблокирована администрацией соцсети спустя несколько часов.

В настоящее время при попытке зайти на аккаунт @DJTDesk появляется информация о том, что действие учетной записи было приостановлено в связи с нарушением правил Twitter.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал «абсолютным позором» и «унижением» блокировку его страниц в социальных сетях. Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе этого года после штурма Капитолия его сторонниками.

4 мая Трамп представил новую платформу для общения, где он сможет взаимодействовать со своими подписчиками.