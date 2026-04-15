Названы плюсы и минусы низкопрофильных шин для российских водителей

Низкопрофильные шины с индексом UHP (Ultra High Performance) обладают как преимуществами, так и существенными недостатками, сообщил журналу Motor руководитель группы по тестированию и сертификации шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук.

«При разработке этих шин приоритет чаще всего отдается максимальному сцеплению и управляемости, поэтому ресурс протектора может быть ниже в сравнении с другими моделями, — объяснил эксперт. — Проще говоря, низкопрофильные шины могут стереться заметно быстрее обычных».

Второй существенный минус — отсутствие комфорта: жесткая конструкция повышает уровень шума в салоне и делает шины более чувствительными к неровностям асфальта, так что длительная поездка на таких покрышках может лишить водителя удовольствия.

Кроме того, из-за особого состава резиновой смеси, обеспечивающего отличное сцепление, увеличивается сопротивление качению, что в итоге ведет к небольшому повышению расхода топлива.

Эксперт также подчеркивает, что шины UHP очень чувствительны к точному давлению: даже небольшое отклонение от нормы заметно снижает их эффективность и ускоряет износ.

Однако у низкопрофильной резины есть и сильные стороны: особая резина и усиленный каркас существенно сокращают тормозной путь на сухом и мокром асфальте. С такими шинами машина точнее реагирует на повороты руля и демонстрирует устойчивость на высоких скоростях, а жесткий боковой каркас обеспечивает заданную траекторию даже при сильных нагрузках в поворотах. Эти характеристики особенно важны на скоростных магистралях, где каждый метр тормозного пути или задержка реакции могут быть решающими.

