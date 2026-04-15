Видео: россияне разбились в лобовом ДТП с фурой

В Ленобласти автобус с людьми разбился от лобового удара фуры

В Ленинградской области под Кингисеппом произошло лобовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла недалеко от деревни Ручьи, столкнулись грузовик Shacman и микроавтобус Mercedes-Benz. <...> Водителя грузового автомобиля удалось спасти. Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что поврежденные автомобили вылетели в кювет: у машин смяты и разбиты кузова. По данным канала, в результате ДТП водитель и пассажир немецкой иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью.

