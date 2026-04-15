Появились детали задержания организаторов площадки, помогавшей уходить от налогов

Задержанная в Москве преступная группа, которая организовала площадку, помогающую уклоняться от налогов, нанесла государственному бюджету ущерб в размере свыше 1 трлн рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает пресс-служба ведомства.

«В Москве пресечена деятельность участников организованной группы, причинивших ущерб бюджетной системе РФ в размере более одного триллиона рублей», — заявила она.

По версии следствия, злоумышленники организовали в Московском регионе площадку «бумажного НДС», состоявшую из более чем 4 800 транзитных организаций. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) отмечали, что на этой площадке были сделаны фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний на сумму более 1 трлн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу утром 15 апреля. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица»), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств).

