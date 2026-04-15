Овечкин стал лучшим бомбардиром «Вашингтона»

Форвард «Вашингтона» Овечкин стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне-2025/26

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после прошедшего матча регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» забронировал за собой первую позицию в списке бомбардиров клуба.

В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста). Вместе с ним 64 очка (30+34) набрал канадский нападающий Том Уилсон.

Игра прошла в Коламбусе на «Нейшнвайд Арене» и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье и Джейкоб Чикран, у проигравшей команды единственный гол на счету Буна Дженнера.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

