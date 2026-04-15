В США рассказали, что ждет ВСУ в Донбассе

Планомерное продвижение российских войск в зоне проведения специальной операции приведет к тому, что позиции ВСУ будут разрушены и Украина потеряет контроль над территориями ДНР. Ттогда Киеву нечего будет предложить в ходе переговорного процесса, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

По словам журналиста, это произойдет после того, как российские войска возьмут Краматорск и Славянск. Сейчас ВС России приближаются к ним.

«Когда русские возьмут эти города, украинские позиции рухнут на Донбассе», — отметил эксперт.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что российская армия в рамках весенне-летнего наступления в зоне СВО имеет возможность при благоприятном сценарии освободить Славянск и Краматорск в ДНР к началу осени. При менее благоприятном сценарии речь пойдет о сдвиге сроков освобождения агломерации на начало зимы 2027 года. Параллельно будет идти наступление ВС РФ на Запорожском направлении. Освобождение Запорожья реально к концу 2026 года, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВС России формируют огневой мешок вокруг Краматорска и Славянска.