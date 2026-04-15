США рассказали о военных потерях в ходе иранской операции

Около 400 американских военных получили ранения в ходе операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил представитель Центрального командования США Тим Хокинс, передает агентство Associated Press (AP).

«Почти 400 военных США были ранены. <...> Среди них трое получили серьезные ранения, 354 вернулись к службе. Погибли 13, семь — в результате боевых действий, шесть — в результате иранского удара в Кувейте, а один скончался от ран, полученных в Саудовской Аравии», — говорится в заявлении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

11 апреля состоялись переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде, однако они не увенчались успехом.

