Генпрокуратура отреагировала на рост подростковой преступности

Генпрокуратура РФ инициировала проверку безопасности в школах из-за роста подростковой преступности в 2025 году на 10%. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране, передает РИА Новости.

»... организована проверка безопасности пребывания детей в учебных заведениях, качества работы лиц, ответственных за воспитание и выявление факторов риска», — сказал генпрокурор.

Гуцан отметил, что школа является важным звеном в системе профилактики деструктивного поведения, однако учителя могут быть не знакомы с субкультурами, из-за чего своевременно не видят риски.

В марте российский президент Владимир Путин поручил МВД усилить профилактику подростковых преступлений.

В прошлом году председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что число преступлений среди подростков выросло на 27,5%.

Ранее в МВД назвали число предотвращенных нападений в школах с начала года.

 
