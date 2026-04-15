Россиянам пообещали, что кредиты подешевеют в мае

Экономист Шедько: ставки по рыночной ипотеке снизятся до 19,6% в мае
Снижение ключевой ставки обычно передается в стоимость кредитов не сразу, а с лагом в две-четыре недели. Поэтому заметные изменения по потребительским займам и ипотеке можно ожидать уже в течение двух недель после заседания ЦБ 24 апреля, то есть уже в мае, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Он ожидает снижения ключевой ставки с 15% до 14,5% на заседании 24 апреля. По словам Шедько, кредиты подешевеют вслед за ключевой ставкой.

«Так, ставки по рыночной ипотеке могут снизиться на 0,3–0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенная ставка по кредитам на новостройки способна опуститься до 19,4–19,6%, а на вторичное жилье — до 19,1–19,3%. По потребительским кредитам снижение, вероятно, будет чуть более умеренным — на 0,2–0,4 процентного пункта. В этом случае диапазон ставок может сместиться к 19,5–29,5%. В целом период очень дорогих кредитов, вероятно, начнет постепенно уходить лишь к концу 2027 года. Если текущая траектория смягчения денежно-кредитной политики сохранится, то рыночные ипотечные ставки к концу 2026 — началу 2027 года могут опуститься до 12–13%», — отметил Шедько.

По его словам, на этом фоне заемщикам в ближайшие месяцы имеет смысл осторожнее подходить к оформлению долгосрочных кредитов. Более разумной стратегией может стать ожидание программ рефинансирования, которые, как ожидается, станут особенно актуальны ближе к осени 2026 года, считает экономист.

