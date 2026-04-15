Стало известно, зачем Америке новый военный блок вместе с Украиной

Идея о новом антироссийском военном блоке с ведущей ролью Украины под руководством США и Европы продвигается со стороны американских традиционных русофобских элит для нанесения России стратегического поражения. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американсит Константин Блохин.

«Представители традиционных американских элит, куда относят [экс-президента Джо] Байдена, неоконcерваторы эту идею продвигают <...> Не факт, что этот блок будет создаваться при [президенте Дональде] Трампе. Кто его будет создавать, кто будет движущей силой? Скорее всего, даже, может быть, речь идет не о США, а о Европе, которая переходит на военные рельсы и которая будет пытаться построить Четвертый Рейх», — подчеркнул он.

Блохин напомнил, что взгляды традиционных элит США «крайне русофобские и антироссийские». Они направлены на то, чтобы НАТО продолжало сдерживать Россию, а Украина оставалась «форпостом сдерживания на острие копья».

Эти традиционные русофобские элиты остаются в американском истеблишменте и продолжают влиять на политкиу США при президенте Дональде Трампе, считает американист.

15 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что США и Европа планируют создание нового военного блока, в котором Украине готовится ведущая роль.

Выступая на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай, глава МИД РФ отметил, что Кит Келлог, который был одним из специальных представителей президента США по украинским делам, сейчас активно продвигает идею о создании нового военного альянса. В этом блоке ведущим участником должна стать Украина. Президент Украины Владимир Зеленский активно поддерживает эти планы.

