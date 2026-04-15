InfoBRICS: Украина в дальнейшем не станет уважать прекращение огня с Россией

Киев, нарушив пасхальное перемирие с РФ, продемонстрировал, что не будет и в дальнейшем уважать какое-либо прекращения огня. Об этом пишет издание InfoBRICS.

По мнению авторов материала, если украинские солдаты нарушают даже 32-часовую паузу в боевых действиях, то вне всяких сомнений, в случае долгосрочного соглашения, произойдут более серьезные нарушения из-за этого российская сторона не может доверять Киеву в дальнейших переговорах.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь праздника Пасхи, действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский за несколько часов до его начала заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечении пасхального перемирия Министерство обороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ранее в Кремле отреагировали на нарушения перемирия со стороны Украины.