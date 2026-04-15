Вооруженные силы РФ в ходе ночных ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине ликвидировали большую группу наемников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что около 200 наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Изюмском районе Харьковской области. Предположительно, все они являлись гражданами стран Латинской Америки.

«Группа <...> наемников <...> выдвигалась, чтобы купировать наше наступление в сторону Циркунов и Дергачей», — уточняется в публикации.

Также координатор подполья рассказал об ударах по целям в других регионах Украины. В частности, в Сумской области атаке подверглось подразделение украинских войск, следовавшее в сторону поселка Хотень. Российским военнослужащим удалось сорвать попытку ротации ВСУ на данном участке фронта.

В Киевской области был нанесен удар по позиции сил противовоздушной обороны ВСУ, которая находилась у Белой Церкви. Также подразделения ВС РФ поразили производство дронов и школу операторов беспилотников в Запорожской области, военные склады в Винницкой области. По словам Лебедева, детонация хранившихся на них боеприпасов продолжалась более 1,5 часа.

Ранее российские войска ударили по пограничному отряду ВСУ в Харьковской области.