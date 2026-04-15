В московском аэропорту задержали иностранца с рогами

Во Внуково у мужчины в багаже обнаружили рога и черепа оленей

Мужчина пытался провезти через Россию дериваты благородного оленя. Об этом «Газете.ru» рассказали в ФТС РФ.

Таможенники обратили внимание на багаж мужчины, следовавшего из Германии в Стамбул транзитом через аэропорт Внуково. Во время остановки на «зеленом» коридоре выяснилось, что он перевозил рога и черепа оленя. Их он обмотал черной пленкой.

«Экспертиза показала, что это части марала – млекопитающего из семейства оленевых. Общий вес товаров составил почти 30 кг», – рассказали таможенники.

По словам самого мужчины, все это он приобрел у друга-россиянина и планировал делать из рогов и черепов сувениры. Груз он не задекларировал, так как не знал о такой необходимости.

В результате по факту произошедшего возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о несоблюдении запретов и ограничений. В рамках закона за это мужчину могут оштрафовать и конфисковать предметы.

