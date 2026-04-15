Генпрокурор сообщил о передаче государству имущества на 2,5 трлн рублей

В 2025 году к государству перешли активы стратегических предприятий на сумму 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году», передает РИА Новости.

По его словам, причиной таких мер стало спонсирование Вооруженных сил Украины за счет прибыли со стороны владельцев этих компаний, что наносило ущерб интересам России.

«Среди них 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры», — сказал Гуцан.

Он отметил, что иностранные владельцы этих компаний выводили дивиденды за рубеж, уклонялись от налогов, а также увеличивали кредиторскую задолженность.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что число коррупционных преступлений в стране в 2025 году выросло на 12,3%.

По данным Генпрокуратуры, за три первых месяца 2025 года было зафиксировано 12 466 преступлений коррупционной направленности.

Ранее арестовали имущество обвиненного в коррупции вице-губернатора Кубани.

 
