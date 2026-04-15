Cафонов выложил пост после победы «ПСЖ» над «Ливерпулем»

Вратарь «ПСЖ» Сафонов опубликовал цифру ноль после победы над «Ливерпулем»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов в своем Telegram-канале выложил пост после победы над «Ливерпулем» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

27-летний вратарь, сумевший сохранить свои ворота в неприкосновенности, опубликовал эмодзи с цифрой ноль. На момент публикации новости пост собрал 29,3 тысячи просмотров и более шести тысяч положительных реакций.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Дубль во втором тайме оформил Усман Дембеле. Матвей Сафонов вышел на поле в основном составе и отыграл матч без замен.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Бавария» (Мюнхен).

В первом матче парижане победили со счетом 2:0. Таким образом, общий счет противостояния «ПСЖ» и «Ливерпуля» стал 4:0 в пользу подопечных Луиса Энрике.

Ранее «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.