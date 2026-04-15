Покупки вторичных квартир в России резко выросли

«Выберу.ру»: покупки вторичных квартир в России выросли более чем на 40% за год
Вторичный рынок жилья в России начал восстанавливаться после периода слабой активности. В феврале 2026 года в городах-миллионниках было заключено около 64 тыс. ипотечных сделок с готовым жильем. Это на 31% больше, чем в январе, и на 43% выше, чем годом ранее, рассказали «Газете.Ru» аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«Цены на вторичное жилье растут умеренно. В некоторых крупных городах они прибавляют быстрее инфляции, но в целом этот сегмент сейчас выглядит более сбалансированным, чем рынок новостроек. Динамика связана с перетоком спроса россиян с первичного рынка на вторичный рынок жилья. Для многих покупателей готовая квартира стала более понятным и практичным вариантом: в нее можно сразу въехать или сдать в аренду и направить эти деньги на выплату ипотеки. В случае с новостройками часто приходится не только ждать завершения отделки, но и параллельно платить за съемное жилье, ремонт и подорожавшие товары и услуги», — отметили аналитики.

По их словам, из-за этого все больше семей смотрят не только на ставку по кредиту, но и на полную стоимость покупки, состояние квартиры и будущие расходы. На таком фоне готовое жилье выглядит финансово более устойчивым решением, подчеркнули эксперты.

Они добавили, что ипотека больше не работает как универсальный драйвер роста, а ужесточение условий семейной ипотеки с февраля сузило массовый сегмент заемщиков и усилило роль рыночных механизмов.

«Дополнительную поддержку рынку во втором квартале может дать снижение ставок. Крупнейшие банки уже уменьшили ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентного пункта, а по отдельным программам — до 1 п.п. Сейчас минимальные ставки составляют 15,7% на новостройки и 16% на вторичное жилье», — сказали аналитики.

Они допустили, что во втором квартале вторичный рынок продолжит расти по числу сделок при относительно стабильных ценах. Первичный сегмент при этом останется сильнее зависим от точечных мер поддержки и субсидированных программ, считают эксперты.

Ранее россиян предупредили о снижении цен на вторичные квартиры.

 
