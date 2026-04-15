Овечкин заявил, что хочет остаться в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин заявил, что хочет остаться в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после прошедшего матча регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» заявил, что хотел бы продолжить выступать в Северной Америке и в следующем сезоне. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим. Сезон завершен. Конечно, не так бы хотелось его завершать, но это процесс обучения для молодых ребят», — заявил Овечкин.

В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

