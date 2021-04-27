Российские системы телемедицины впервые стали объектом кибератак

Системы телемедицины для лечения на дому впервые подверглись кибератакам в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николая Мурашова.

«Относительно новым объектом компьютерных атак методом компрометации персональных данных стали системы телемедицины, популярные при лечении на дому», — сказал он.

Кроме того, Мурашов рассказал, что количество кибератак на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» также увеличилось в четыре раза в ходе работы над вакциной от коронавируса. Он подчеркнул, что они были направлены на «организацию несанкционированного доступа, что свидетельствует об устремлениях к получению технологий создания вакцины от COVID-19».

Ранее Мурашов в ходе инфофорума в Ярославле заявил, что зарубежные хакеры попытались украсть разработки РФ, касающиеся вакцин.