Telegram собирается выйти на IPO в течение двух лет

Telegram может разместить акции компании (IPO) в 2023 году, сообщает «Ведомости», ссылаясь на источники.

Один из собеседников издания рассказал, что мессенджер начал pre-IPO диагностику и в данный момент выбирает регион и биржи, на которых проведет размещение. Он утверждает, что сейчас акционеры Telegram «больше настроены на формат IPO». По словам другого источника газеты, основатель Telegram Павел Дуров «пока не решил, как правильно выйти».

Дата проведения IPO будет зависеть от динамики рынков. Как пишет издание, в ходе первичного размещения Telegram могут оценить в $30–50 млрд.

Как сообщают источники, для размещения мессенджер может выбрать одну из азиатских биржевых площадок. Это связано с тем, что сегодня более 40% его пользователей находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%. Собеседник газеты, близкий к аудитору, который занимается подготовкой Telegram к размещению, считает, что на данном этапе компания выбирает между нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей.

В свободное обращение может быть выпущено до 25% акций Telegram, отмечает СМИ.

Initial Public Offering (IPO) — первое публичное размещение акций компании для продажи на бирже.

Ранее компания Telegram привлекла свыше $1 млрд на продаже облигаций крупнейшим инвесторам со всего мира.