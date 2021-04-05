Компания LG уходит с рынка мобильных телефонов

Южнокорейская компания LG Electronics Inc. перестанет производить и продавать мобильные телефоны, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление компании.

LG уйдет с рынка мобильных телефонов 31 июля текущего года, в компании объяснили такое решение многолетними убытками и усилением конкуренции с более крупными производителями.

При этом в компании считают, что отказ от производства телефонов привете к снижению доходов в краткосрочной перспективе, однако в дальнейшем улучшит финансовое положение и эффективность управления.

«Ренхап» отмечает, что «мобильный бизнес» LG является убыточным с 2015 года.

Ранее о возможном уходе LG с рынка мобильных телефонов сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии.