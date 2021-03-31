Новую версию портала госуслуг запустили в тестовом режиме

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев в ходе совещания президента РФ с членами правительства заявил, что новая версия портала госуслуг заработала в тестовом режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все желающие могут с ней ознакомиться», — сказал он.

По его словам, поменялся формат взаимодействия с пользователями, теперь не нужно читать инструкции, так как диалог строится по принципу «вопрос — ответ».

«Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае», — подчеркнул Шадаев.

Кроме того, уже в третьем квартале текущего года планируется закрытие старой версии сайта, говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому результаты тестирования на коронавирус нового типа будут доступны в личных кабинетах россиян на портале государственных услуг.

«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал государственных услуг и функций, работающий с 2009 года.