Мужчина упал на машине в каньон с 61-метровой высоты и выжил

В США мужчина чудом выжил после того, как сорвался на машине в глубокий каньон

В Техасе мужчина выжил после падения автомобиля в каньон Пало-Дуро и провел ночь среди обломков. Об этом сообщает FOX4.

Вечером 8 марта из-за лопнувшей шины машина съехала с дороги в каньон и скатилась примерно на 60 метров вниз по склону, перевернувшись вверх дном. Мужчина смог самостоятельно выбраться из-под обломков и оставался в каньоне до рассвета.

Утром 9 марта посетитель парка заметил пострадавшего и сообщил сотрудникам. Они обнаружили у мужчины кровотечение и синяк под глазом, а затем нашли перевернутый автомобиль у подножия холма.

По данным полиции, водиель получил сотрясение мозга и переломы ребер, его госпитализировали в ближайшую больницу, где он продолжает восстанавливаться после аварии.

Полиция парков штата Техас и Департамент общественной безопасности Техаса ведут расследование по факту инцидента. Разбитый автомобиль извлекли из каньона с помощью тросов.

