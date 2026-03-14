Губерниев предрек «Спартаку» проблемы в матче с «Зенитом»

Губерниев: «Спартаку» в матче с «Зенитом» придется сложно

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился предположениями об исходе матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком», передает «Матч ТВ».

«Думаю, что «Зенит» — фаворит. «Спартаку» придется сложно. Хотя с атакующей точки зрения вроде бы «Спартак» неплох. Но думаю, что «Зенит» выиграет», — сказал Губерниев.

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в 21-м туре чемпионата России 14 марта. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, футболисты петербургской команды дважды не сумели реализовать 11-метровые удары. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб расположился на втором месте, имея в активе 42 балла и на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара».

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 баллов. В 20-м туре РПЛ красно-белые, который тренирует испанский специалист Хуан Карседо, обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:3.

Ранее легенда «Зенита» и «Спартака» предсказал победителя в их матче.