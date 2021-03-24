Маск заявил, что теперь электромобили Tesla можно будет купить за биткоины

Мультимиллиардер и генеральный директор Tesla Motors Илон Маск заявил в своем аккаунте в Twitter, что электромобили марки Tesla теперь можно будет приобрести за криптовалюту.

«Теперь вы можете купить Tesla за биткоины», — написал Маск.

Гендир Tesla приобрел биткоинов на полтора миллиарда долларов, после чего сообщил о начале продаж электромобилей за криптовалюты уже в этом году. Однако пока эта возможность будет доступна только в США.

Ранее в Китае запретили военным ездить на электромобилях Tesla. По словам чиновников КНР, камеры в машинах могут постоянно записывать видео и получать данные о местонахождении автомобиля.

Это может навредить национальной безопасности Китая, по этой же причине электромобилям данной марки был ограничен въезд в жилые комплексы, где проживает персонал, работающий в критически важных отраслях и государственных ведомствах.