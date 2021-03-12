Мизулина допустила полную блокировку Twitter

Возможно, в России придется полностью заблокировать Twitter. Об этом заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, пишет РИА «Новости».

«Конечно, не исключено, что полностью придется заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации», — сказала Мизулина.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что Twitter не реагирует на запросы и требования ведомства.

Роскомнадзор 10 марта принял решение по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства 3168 материалов с запрещенной информацией.