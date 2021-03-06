Первая публикация основателя Twitter достигла в цене $2 млн

Первая публикация основателя социльной сети Twitter Джека Дорси достигла в цене $2 млн на онлайн-аукционе Valuables. Об этом пишет РИА «Новости».

За такую цену твит согласен приобрести китайский предприниматель и основатель криптовалюты Tron Джастин Сан.

«Просто настраиваю свой Twttr», — говорится в первом сообщении в Twitter, опубликованном Дорси в 2006 году.

С декабря 2021 года публикация продается в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), однако к февралю она оценивалась в не более чем $3,5 тыс. 5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит. С тех пор публикация достигала стоимости в $1 млн.