Роскомнадзор обвинил Twitter в нарушении российского законодательства

За период с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала, содержащих информацию, признанную российским законодательством запрещенной. Об этом сообщает Роскомнадзор.

В частности, администрация соцсети не удалила материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также информацию о методах изготовления и использования наркотических средства.

Кроме того, большая часть не удаленных администрацией материалов содержит сведения о способах самоубийства и призывы к суициду, отмечает ведомство.

«В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении», – указано в сообщении.

Роскомнадзор напоминает, что неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса наказывается административным штрафом для юридических лиц в размере от 800 тысяч до 8 млн рублей, про повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее Общественная палата России назвала Twitter и Facebook лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.