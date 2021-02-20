WhatsApp примет санкции к тем, кто откажется принимать новые правила

Социальная сеть WhatsApp будет ограничивать функции у тех пользователей, которые не будут принимать новые правила конфиденциальности. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на письмо, направленное мессенджером.

До 15 мая пользователь может игнорировать новые правила конфиденциальности. После WhatsApp ограничит функции просмотра и отправки сообщения из приложения. Кроме того, через 120 дней мессенджер может удалить учетную запись пользователя, не принявшего новые правила.

Ранее стало известно, что в Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp.

WhatsApp обновил пользовательское соглашение, внеся в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало критику у пользователей мессенджера.