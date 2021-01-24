В работе «ВКонтакте» зафиксирован масштабный сбой

Масштабный сбой зафиксирован в работе социальной сети «ВКонтакте» по всей России, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Около половины (51%) сообщивших о неполадках пользователей отмечают проблемы с доступом к сайту, 43% — проблемы с личными сообщениями.

23 января сбои были зафиксированы в работе социальной сети Facebook. В основном на работу соцсети пожаловались пользователи из США, Великобритании, Нидерландов, Франции и Японии.