В работе «ВКонтакте» зафиксирован масштабный сбой
Семён Сонный
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Масштабный сбой зафиксирован в работе социальной сети «ВКонтакте» по всей России, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Около половины (51%) сообщивших о неполадках пользователей отмечают проблемы с доступом к сайту, 43% — проблемы с личными сообщениями.
23 января сбои были зафиксированы в работе социальной сети Facebook. В основном на работу соцсети пожаловались пользователи из США, Великобритании, Нидерландов, Франции и Японии.
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