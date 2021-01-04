Белоруссия запустила платную государственную электронную почту

В Белоруссии заработала национальная почтовая электронная система, сообщает министерство связи и информатизации республики.

«Данная система позволит пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки», – указано в сообщении.

При этом использование сервиса будет платным, следует из прикрепленной к публикации видеозаписи.

Так, за отправку простого электронного письма белорусам придется заплатить 0,42 белорусского рубля (около 12 российских рублей), а отправка заказного электронного письма будет стоить 1,5 белорусского рубля (около 43 российских рублей).