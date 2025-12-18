Верховный суд опубликовал текст определения по делу Лурье и Долиной

Верховный суд России опубликовал в сети полный текст вынесенного определения после рассмотрения жалобы Полины Лурье по сделке купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Верховный суд России опубликовал полный текст вынесенного определения по делу Долиной - Лурье», — заявили там.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

Ранее адвокат Лурье заявила, что Долина не покинула скандальную квартиру в Хамовниках.