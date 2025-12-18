В Британии заявили, что Путин выступил с резким предупреждением Украине

Президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение Украине в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ. Об этом заявляет Daily Express.

«Он сделал зловещее предупреждение: если Украина не будет говорить по существу, то Россия освободит земли военным путем», — говорится в публикации.

Daily Express напомнило, что на этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский снова отказался идти на уступки и признавать утерянные территории российскими. Авторы издания посчитали, что слова российского президента связаны именно с этими утверждениями.

17 декабря Путин на коллегии Минобороны заявил, что если Киев откажется от разговора по существу, то Россия добьется освобождения исторических земель военным путем. Отдельно российский лидер отметил, что армия России имеет возможности для наращивания темпов наступления на стратегически важных направлениях спецоперации на Украине.

Ранее Путин заявил, что армия России завоевала инициативу по всей линии СВО.