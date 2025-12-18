На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На сайте Верховного суда произошел сбой после решения по Долиной

Сайт Верховного суда РФ перестал работать после публикации решения по Долиной
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Сайт Верховного суда (ВС) РФ перестал работать на некоторое время после публикации полного текста решения по спору о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«За минуту было 2 миллиона обращений к сайту», — сообщили представители пресс-службы.

Некоторое время при попытке загрузить сайт появлялась надпись «Извините, в данный момент ведутся технические работы».

Корреспондент «Газеты.Ru» убедился, что на данный момент сайт работает, никакие технические неисправности не были замечены.

16 декабря ВС России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем — Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом суд разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (порядка 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной.

