На сайте Верховного суда произошел сбой после решения по Долиной

Сайт Верховного суда (ВС) РФ перестал работать на некоторое время после публикации полного текста решения по спору о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«За минуту было 2 миллиона обращений к сайту», — сообщили представители пресс-службы.

Некоторое время при попытке загрузить сайт появлялась надпись «Извините, в данный момент ведутся технические работы».

Корреспондент «Газеты.Ru» убедился, что на данный момент сайт работает, никакие технические неисправности не были замечены.

16 декабря ВС России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем — Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом суд разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (порядка 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной.