В Москве перекрыли движение возле Лефортовского тоннеля

В Москве временно перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«Движение временно закрыто на внешней стороне ТТК перед Лефортовским тоннелем. Объезд возможен по Садовому кольцу», — говорится в публикации.
В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.
До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.
Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.
Ранее в Москве авто с медиками опрокинулось в серьезном ДТП.