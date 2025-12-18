Итальянское СМИ восхитилось Сафоновым после четырех отбитых пенальти

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport восхитилось российским вратарем французского «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, который отбил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».

«Шестой титул в сезоне — ПСЖ обязан своему вратарю. Обязан не Шевалье, пришедшему на смену Доннарумме, а Сафонову. В последние недели россиянин вытеснил француза из основного состава», — говорится в статье.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Андрей Аршавин рассказал, что помогло Сафонову отбить четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка.