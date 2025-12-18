Стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Лариса Долина продавала квартиру в состоянии психического расстройства. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на решения Верховного суда(ВС) по спору вокруг недвижимости певицы.

Уточняется, что мошенникам удалось убедить артистку продать квартиру «из-за особенностей ее образа мышления и личностных черт», и это мешало ей отдавать отчет в своих действиях в момент совершения сделки.

«В период совершения (сделки. — прим. ред.) в отношении Долиной Л.А. противоправных действий, составляющих суть уголовного дела, у нее на фоне имеющихся личностных особенностей отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций,» — говорится в документе.

При этом, согласно результатам судебной психолого-психиатрической комиссии, у Долиной не было какого-либо психического расстройства до совершения сделки с квартирой.

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье. В итоге она осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн. Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей спорят о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Спор дошел до Верховного суда, который постановил отменить принятые по делу судебные акты и оставить квартиру Полине Лурье. В ближайшее время нижестоящему суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной.

Ранее сообщалось, что Долина все еще остается в скандальной квартире в Хамовниках.